ロッテ、2点リードで後半戦へ
中日対ロッテは6回を終え、ロッテが3対1とリード。1回裏にロッテが先制し、3回表に中日が追いつくも、6回裏にロッテが2点を追加。西川、佐藤の打点が光る。中日は田中幹也の1打点のみ。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|58
|32
|25
|1
|.561
|1
|3
|巨人
|58
|31
|25
|2
|.554
|1
|4
|DeNA
|58
|25
|31
|2
|.446
|7
|5
|広島
|55
|21
|31
|3
|.404
|9
|6
|中日
|58
|20
|37
|1
|.351
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|59
|35
|22
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|57
|33
|24
|0
|.579
|2
|3
|オリックス
|58
|30
|27
|1
|.526
|5
|4
|日本ハム
|60
|31
|29
|0
|.517
|5
|5
|ロッテ
|58
|27
|29
|2
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13