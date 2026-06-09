







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場を続けている。身体への負担を減らすために休養日や投手に専念する日をデーブ・ロバーツ監督は設けているが、その起用には慎重さが伺える。米メディア『スポーティング・ニュース』のリカルド・サンドバル記者が報じた。



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大谷はシーズン序盤、打撃面でやや苦しんでいた。約1か月前には打率が.220付近まで落ち込んでいたが、そこから一気に立て直し、8日（日本時間9日）時点で打率.302、本塁打11、打点35まで数字を上げている。











さらに大谷は、マウンド上でも圧倒的な投球を続けている。今季は10試合に先発登板して6勝2敗、防御率0.74を記録しており、キャリア初のサイ・ヤング賞獲得ペースにあると見られている。



このまま好調を維持できれば、大谷はMVPとサイ・ヤング賞を同一シーズンに受賞する可能性もある。実現すれば、元同僚で将来の殿堂入り候補とされるクレイトン・カーショー投手が2014年に達成して以来の快挙となる。



しかし、ロバーツ監督は二刀流起用に気を遣っており、「翔平は少しでも調子が狂うと、うまく機能しなくなる。彼は自分の体の状態に非常に敏感で、疲労や体調不良、移動など、調子を崩す要因が数多くある。それが打撃不振の一因にもなったと思う」と言及した。





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