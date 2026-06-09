







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの強力打線を擁している。今季も並みいる好投手を攻略してきているが、サンディエゴ・パドレスのメイソン・ミラー投手については例外かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ミラーは日本時間9日終了時点で27登板、1勝1敗18セーブ、防御率0.98といった数字を残している絶対的守護神。対ドジャースは直近では日本時間5月20日に登板しているが、この時は1死からマックス・マンシー内野手に四球を与えると、けん制悪送球で1死三塁とピンチを広げ、最後はアンディ・パヘス外野手の犠飛で決勝点を献上している。











ただ、同メディアによると両選手にミラーを攻略したという意識はほとんどなかったようで、マンシーは「打つのは不可能だ。表示では101マイルや102マイルと出ているけど、実際には110マイルくらいに感じるんだ」と断言。



また、パヘスも「球速差が本当に大きいんだ。そして『あ、スライダーだ』と気づいた時には、もう手遅れなんだよ。腕の振りがものすごく速いから、打者は速球が来ると思ってしまう。でも実際にはもっと遅い球が出てくる。そして、その球が遅いと気づいた時には、もう体勢を崩されてしまっているんだ」と評しているという。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】