ソフトバンク、阪神を7点差で突き放す

ソフトバンクは序盤から着実に加点し、5回裏には栗原、野村、近藤の活躍で4点を追加。阪神は5回表に2点、6回表に1点を返すが、7-10と点差を縮めきれない。栗原と野村はそれぞれ2本塁打を放つなど、打線が爆発している。

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