ソフトバンク、阪神を7点差で突き放す

ソフトバンクは序盤から着実に加点し、5回裏には栗原、野村、近藤の活躍で4点を追加。阪神は5回表に2点、6回表に1点を返すが、7-10と点差を縮めきれない。栗原と野村はそれぞれ2本塁打を放つなど、打線が爆発している。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 58 32 25 1 .561 1
3 巨人 58 31 25 2 .554 1
4 DeNA 58 25 31 2 .446 7
5 広島 55 21 31 3 .404 9
6 中日 58 20 37 1 .351 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 59 35 22 2 .614 -
2 ソフトバンク 57 33 24 0 .579 2
3 オリックス 58 30 27 1 .526 5
4 日本ハム 60 31 29 0 .517 5
5 ロッテ 58 27 29 2 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13