日本ハム、DeNAに4点リードで後半戦へ

3回裏に集中打で4点を奪った日本ハムが、DeNAを相手に4点リードで6回を終えた。大塚瑠晏の1号3ランなどで一挙に試合を決定づける得点を挙げ、郡司裕也も打点を加えた。DeNAは以降、反撃の糸口を見いだせないまま試合は後半戦へと突入する。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ