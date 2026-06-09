広島vs西武、6回終了で3-3の同点

広島は2、3回に計2点を先制。4回に1点追加したが、その裏西武も1点を返した。5回裏には西武が2点を奪い同点に追いついた。両チームとも本塁打攻勢を見せ、接戦の様相を呈している。

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