スペイン代表は現地時間8日、国際親善試合でペルー代表を3－1で破った。試合後、スペイン代表のMFペドリ（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026に向けた意気込みを語った。同国メディア『マルカ』が9日、同選手のコメントを伝えている。

スペイン代表にとって、FIFAワールドカップ2026前最後のテストマッチとなった一戦は、キックオフ直後の2分、FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）がミドルシュートを突き刺し、スペイン代表が先制。32分には、右サイドを抜け出したFWフェラン・トーレス（バルセロナ）の折り返しをペドリが流し込み、リードを広げる。後半に入った53分には、FWジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）がオウンゴールを誘発。66分には1点を返されたものの、試合はこのまま3－1でタイムアップを迎えた。

スペイン代表は4日に国内で行われたイラク代表戦こそ1－1のドローで終えていたものの、FIFAワールドカップ2026前最後のテストマッチはきっちりと白星で飾ることに成功。勢いに乗って、現地時間15日に控えたグループH第1節のカーボベルデ代表戦を迎える。

試合後、ペドリは「この試合は、ワールドカップに向けて手応えをつかむためものだったと思う。本番が待ち遠しくなったよ」と率直な心境を言葉にする。FIFAワールドカップ2026共催国の1つであるメキシコの『エスタディオ・クアウテモック』で行われた試合ながら、スタンドからは“ペドリコール”も聞こえ、「自分の名前を叫んでくれるのは、いつだって嬉しいものだよ。ここでも、皆さんがこれほど僕を応援してくれているとは知らなかったから、本当に感激した」と明かしている。

最新のFIFAランキングで2位につけるスペイン代表は、EURO2024を制した“欧州王者”として今大会に臨み、優勝候補の一角と目されている。「僕らは優勝候補として名前が挙がることも多いけど、もちろんそんな意見を否定するつもりはないよ」とペドリ。強気な言葉を発したが、FIFAワールドカップ2026の舞台で、そんな意見が間違っていなかったことを証明すると誓った。

「自分たちは非常に強いチームだという自信がある。だからこそ、強く、優勝候補に相応しいことを、僕ら自身がW杯の舞台で証明しなければならない」

【ゴール動画】ペドリ、ペルー戦ではチームの2点目をゲット