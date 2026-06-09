オリックス、序盤で1点リード

ヤクルト対オリックス、3回終了時点でオリックスが1-0とリード。2回裏に平沼選手のタイムリーで先制したオリックスが、序盤を有利に進めている。ヤクルトはまだ無得点。試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(一)山中 3(遊)紅林 4(二)太田 5(指)西川 6(中)中川 7(右)来田 8(左)平沼 9(捕)若月 10(投)九里

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(中)岩田 3(指)サンタナ 4(右)塩見 5(一)赤羽 6(左)増田 7(捕)古賀 8(二)伊藤 9(三)武岡 10(投)松本健

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 58 32 25 1 .561 1
3 巨人 58 31 25 2 .554 1
4 DeNA 58 25 31 2 .446 7
5 広島 55 21 31 3 .404 9
6 中日 58 20 37 1 .351 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 59 35 22 2 .614 -
2 ソフトバンク 57 33 24 0 .579 2
3 オリックス 58 30 27 1 .526 5
4 日本ハム 60 31 29 0 .517 5
5 ロッテ 58 27 29 2 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13