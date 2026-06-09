日本ハム、3回に4点！DeNAを突き放す
序盤を終えて、日本ハムがDeNAを相手に4点リード。3回裏に集中打で4得点を奪い、試合を優位に進めている。日本ハムは郡司のタイムリーと大塚の3ランで大量リードを奪った。DeNAは反撃の糸口を見つけたい。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(一)清宮幸 5(右)万波 6(三)郡司 7(捕)田宮 8(二)大塚 9(中)五十幡 10(投)伊藤
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(指)宮﨑 6(右)度会 7(左)勝又 8(遊)京田 9(捕)松尾 10(投)平良
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|58
|32
|25
|1
|.561
|1
|3
|巨人
|58
|31
|25
|2
|.554
|1
|4
|DeNA
|58
|25
|31
|2
|.446
|7
|5
|広島
|55
|21
|31
|3
|.404
|9
|6
|中日
|58
|20
|37
|1
|.351
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|59
|35
|22
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|57
|33
|24
|0
|.579
|2
|3
|オリックス
|58
|30
|27
|1
|.526
|5
|4
|日本ハム
|60
|31
|29
|0
|.517
|5
|5
|ロッテ
|58
|27
|29
|2
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13