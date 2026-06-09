日本ハム、3回に4点！DeNAを突き放す

序盤を終えて、日本ハムがDeNAを相手に4点リード。3回裏に集中打で4得点を奪い、試合を優位に進めている。日本ハムは郡司のタイムリーと大塚の3ランで大量リードを奪った。DeNAは反撃の糸口を見つけたい。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(一)清宮幸 5(右)万波 6(三)郡司 7(捕)田宮 8(二)大塚 9(中)五十幡 10(投)伊藤

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(指)宮﨑 6(右)度会 7(左)勝又 8(遊)京田 9(捕)松尾 10(投)平良

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