Jリーグは9日、今月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）での開催を控えたJリーグオールスターDAZNカップについて、選出選手の中で11名がケガにより不参加となったことを発表した。

Jリーグにおけるオールスターゲームは、17年ぶりの開催となる。今回のJリーグオールスターDAZNカップは、J1・J2・J3の全60クラブから投票等によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突。全7試合が予定されており、前後半ではなく1試合30分制。なお、3位・5位決定戦は20分制（前後半なし）となっている。

5月12日には、ファン・サポーター投票によってJリーグオールスターDAZNカップへの出場枠を掴み取った選手・監督の一覧が発表され、6月2日には、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・地域リーグラウンドのベストイレブンに選ばれた選手たち、さらにはJリーグ推薦を受けて出場が決まった選手たちを加えた、当日の出場メンバーが決定していた。

しかしながら、今回、いずれかの選出方法によりJリーグオールスターDAZNカップの出場が内定していたものの、不参加となる選手たちが明かされた。FW鈴木優磨（鹿島アントラーズ）、DF室屋成（FC東京）、FW佐藤恵允（FC東京）ら、全グループを通じて11名の選手が不参加に。いずれの選手も、ケガが理由と伝えられている。

同時に、新たにJリーグオールスターDAZNカップに参戦する7名の選手も発表。FW三平和司（ヴァンフォーレ甲府）らが、Jリーグ推薦として参加することが決まった。

今回、不参加が決まった11名の選手、および新規選出された7名の選手は下記の通り。

◆■不参加選手

※9日に不参加が発表された選手のみの記載

■J1 EAST

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

森重真人（FC東京）

室屋成（FC東京）

佐藤恵允（FC東京）

■J1 WEST

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

■J2・J3 EAST－B

小島幹敏（RB大宮アルディージャ）

カプリーニ（RB大宮アルディージャ）

山本桜大（RB大宮アルディージャ）

◼︎J2・J3 WEST－A

山本義道（ツエーゲン金沢）

◼︎J2・J3 WEST－B

清武弘嗣（大分トリニータ）

山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC）

◆■新規選出選手

※いずれもJリーグ推薦として参加

■J2・J3 EAST－B

三平和司（ヴァンフォーレ甲府）

内藤大和（ヴァンフォーレ甲府）

川本梨誉（FC岐阜）

◼︎J2・J3 WEST－A

岡英輝（カマタマーレ讃岐）

◼︎J2・J3 WEST－B

ヴァンイヤーデン・ショーン（ガイナーレ鳥取）

小川大空（サガン鳥栖）

長谷川光基（ギラヴァンツ北九州）