今日の運勢 6月10日（水）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月10日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月10日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？交友関係が良好なようです。自分の心に素直になってみると、新たに気になる相手ができるかも。ランチなどに誘って、色々な話をしてみると楽しそう。メイクやファッションなどを変えてみるとさらに運気アップ！周囲の空気を読んで期待に応えようとするよりも、自分の直感を信じて行動すると上手くいくかも。その方が、かえって周りの人たちのためになる場合もあるようです。遠慮はやめて意見を伝えるようにするのも吉。普段とは違う行動をすると、やる気がアップしていくようです。友人に誘われたら出かけてみると良いでしょう。非日常的な世界観などを味わえると、色々なイメージがわいてくるようです。今日は、好きな場所へ出かけるなどワクワクするような出来事がありそう。パートナーや恋人と一緒に過ごす場合は、改めてお互いの良いところを確認できるようです。バランスの取れた関係になれることでしょう。身の回りの片付けをすると運気アップに。とくにデスク周りやキッチンなどを掃除すると集中力も増すようです。今日は色々な人と話してみるのも良いでしょう。身近な交流から嬉しい出来事に発展するかも。あなたが考えていることを伝えると、周りの人が興味を持ってくれるようです。新しいイベントなど一緒におこなえるかも。チャレンジする力が高まっているときなので、勢いのまま頑張ってみましょう。心地よい寝室を作るなど、自分がリラックスできる環境を整えていくと良いでしょう。気が散ってしまうような書類やアイテムなどがあれば片付けてみて。家族に手伝ってもらうのもアリ。テキパキと仕事や勉強などに取り組むようです。ちょっと疲れてしまうかもしれませんが、できるときに頑張っておくと良いでしょう。夜は入浴剤を入れてお風呂にゆっくり浸かると◎。ぼーっとしてしまったり、眠気を感じたりするときはストレッチなどをおこなってみましょう。時間を決めて昼寝をするのもアリ。自分の身体が求めているものに耳を傾けてみると良いでしょう。一人で過ごす時間を大切にしてみましょう。アロマやお香を焚きながら読書をするなど、五感が満たされるようなことを行ってみて。リラックスしていると、将来に対する良いイメージがわいてきそう。移動が多くなりそう。あちこちへ出かけるため、準備が大変なようです。うっかり忘れ物をしてしまうかもしれないので、持ち物リストを作っておくと良いでしょう。今日は、青や緑色の物を身につけると運気アップ。イライラしやすいタイミング。返事が欲しいのに、なかなか連絡が来ないなどと焦ってしまう場合もあるでしょう。今日は、一つのことに集中するよりは臨機応変にやっていけば上手くいきそうです。普段選ばないような物を手にとってみるなど、身近なところから自分の可能性を拡げるような動きをしてみると良いかも。新しい自分や気付きに出会えると、ハッピーな気持ちになれることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/