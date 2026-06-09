なでしこジャパン（日本女子代表）は9日、大阪府の『J－GREEN堺』にて南アフリカ女子代表とのトレーニングマッチに臨み、0－1で敗れた。

なでしこジャパンは今月6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5－0で終え、狩野倫久新監督の初陣を大勝で飾っていた。同試合から中2日で迎える今回のゲームは、国際Aマッチに認定されてはいるものの、トレーニングマッチとして南アフリカ女子代表と再戦。6日のゲームからは、清家貴子を除くスターティングメンバー10名を入れ替え、今回のゲームに臨んだ。

試合は序盤の9分、なでしこジャパンは右サイドを破られ、南アフリカ女子代表にこの試合最初のコーナーキックを与えると、リンダ・モトルハロにヘディングシュートを決められ、早々と1点ビハインドの展開を強いられる。

失点直後の12分には、左サイドでボールを持った千葉玲海菜からのクロスボールを、清家貴子がダイレクトで合わせたが、シュートはジャストミートせずに枠の外。26分には林穂之香が強烈なミドルシュートを放ったものの相手GKに阻まれ、34分には籾木結花とのワンツーでペナルティエリア内へ入った松窪真心が右足で狙ったが、シュートはポストに嫌われた。

なでしこジャパンの1点ビハインドで後半へ折り返すと、ハーフタイム明けには、長谷川唯ら第1戦に先発出場していた4名を交代で投入。その後も選手交代を交えながら、なでしこジャパンが試合を優勢に進める。70分にはゴール前の混戦から、宮澤ひなたが狙い澄ましたシュートを放つも、ゴールカバーに入った相手に阻まれる。80分にはコーナーキックの場面で熊谷紗希が強烈なヘディングシュートを放ったが、相手GKが好セーブ。89分にはこぼれ球を拾った宮澤が右足を振ったが、シュートはクロスバーを叩いた。

試合はこのまま0－1でタイムアップ。南アフリカ女子代表との2戦目は黒星となった。

なでしこジャパンの6月の活動は同試合をもって終了。今年11月から12月にかけては、国際親善試合が2試合予定されている。

【スコア】

なでしこジャパン 0－1 南アフリカ女子代表

【得点者】

0－1 9分 リンダ・モトルハロ（南アフリカ女子代表）

【ハイライト動画】なでしこは猛攻もこじ開けるには至らず