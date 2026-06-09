【ファーム】巨人育成・代木大和が完封勝利　中日戦で9回4安打6奪三振　支…

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ハヤテベンチャーズ静岡に育成派遣されている巨人の代木大和投手が9日、ファーム・リーグ中地区の中日戦に先発登板。9回を6奪三振無失点に抑え、完封勝利を挙げた。











代木はこの試合、8回まで散発の3安打に抑える素晴らしい投球内容。



そんな中で迎えた9回、先頭の中村奈一輝に一塁内野安打を許し、犠打と右飛で2死三塁というケースを作られる。



ここで打席には途中出場の尾田剛樹。初球、代木が投じた高めのストレートの球速は151キロを記録し、9回になっても衰えないスタミナを見せつける。



最後も147キロのストレートで尾田を二ゴロに仕留め、見事に完封勝利を達成。球数118球、被安打4、1四球、6奪三振と圧巻の内容だった。



代木の派遣期間は3月31日から6月30日まで。直近5試合はいずれも6回以上を投げ、被本塁打も0と完成度を高めている。



支配下復帰に向けて、着実にアピールを重ねている。























【投稿】この笑顔！代木大和が完封勝利達成



DAZNベースボールの公式Xより





左腕が覚醒中か



巨人からの派遣選手 代木大和

9回無失点で完封勝利！



⚾中日×ハヤテ（ファーム）

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【了】