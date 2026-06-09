







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、時期を問わず常にトレードの噂が出ている球団の一つだ。具体的な動きはないまま立ち消えになった噂も少なくはない一方、マイアミ・マーリンズ所属のサンディ・アルカンタラ投手の獲得説は再燃しつつあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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アルカンタラは2022年のサイヤング賞投手で、今季は日本時間9日終了時点で14登板、5勝4敗、防御率4.33といった数字を残している。昨季もトレード補強の目玉候補として何度か取りざたされたが、特に進展はないまま現在に至っている。











同メディアは「噂は絶えなかったものの、マーリンズは見合うオファーをほとんど受け取ることがなかったため、彼を手放さなかった。結果的にその判断は正しく、彼は再びリーグ有数の投手として活躍しているが、これによってトレード市場での関心が再び高まっている」と言及。



続けて、「彼の契約は残り1年で、来季は2100万ドルの球団オプションが設定されている。もしサイヤング賞を獲得した頃のレベルまで復活するなら、ドジャースはまたしてもスーパースター級の補強を成功させることになる。一方で、長期的な構想の中で彼の居場所がなくなったとしても、シーズン終了後にFAとして退団させる選択肢がある。いずれにせよ、スーパースター級の選手が市場に出た際には、ドジャースが有力候補として名前を挙げられるのは当然のことだ」と記している。



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