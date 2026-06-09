日本サッカー協会（JFA）のメジャーパートナーであるKDDI株式会社は、日本代表および未来のサッカー日本代表を応援するauの新CM「夢への応援者」篇を、9日から全国で放映すると発表した。

同CMにはauのCM「三太郎」シリーズでもおなじみの松田翔太さんと有村架純さんが出演。“夢への応援者”として、日本代表への夢や憧れを胸に、未来へ向かって夢中で挑戦するサッカー少年・少女たち、その夢をかなえた日本代表を応援するストーリーとなっている。

収録後、有村さんは「実際に（日本代表の）ユニフォームを着させていただいて、試合会場に行ったような熱量でしたね」と撮影を振り返り、「撮影してる間はやっぱりチームで進んでいくので、苦楽を共にした仲間じゃないですけど、そういう人たちがいるから頑張れるなっていうのはありますね」と、応援・サポートがあったから力になった自身の経験についてもコメントしている。

松田さんは「僕は、本当にサッカーが大好きで…。ただちょっとまれなポジションというか。ゴールキーパーをずっとやっていたから、練習も（他のみんなとは）ちょっと違ったんですけど、結構一生懸命やっていて。イタリアにサッカー留学もしたりして真面目にやっていたのを思い出します」と、サッカー少年だった自身の過去を振り返ると、「とにかくゴールキーパーって特殊な練習だったり、また普通のサッカーとは違うことばっかりだったので、今になって、普通にフォワードとかやりたかったなって思いますね（笑）。背が高かったので勝手に選ばれてそのままやっていた感じでした。当時の有名選手に本当に憧れていましたね。小学校低学年から中学校までやっていたので、結構長くやっていました」

【動画】松田翔太＆有村架純がCMで代表ユニ姿に