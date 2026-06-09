”代打の切り札”が帰還…阪神・糸原健斗が1軍登録　ファーム打率.306と好調…









阪神タイガース 最新情報



9日のプロ野球公示で、阪神タイガースは糸原健斗選手を一軍登録した。



糸原選手は2016年ドラフト5位でJX-ENEOSから阪神に入団したプロ10年目のベテラン野手。



2018年には143試合に出場し打率.286をマークするなど、存在感を発揮。



近年は代打の切り札として起用されていたが、昨季は自己最小となる61試合の出場にとどまった。











今季は開幕一軍入りを果たすも、代打起用で4打席無安打に終わり、4月6日に出場選手登録を抹消されていた。



ファームでは30試合に出場し打率.306、OPS.810と好成績をマーク。状態を上げ昇格の機会をうかがっていた。



33歳のベテラン内野手は、現在セ・リーグ首位も交流戦では4勝6敗と波に乗り切れていない阪神の起爆剤になれるだろうか。



























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這い上がるしかない



糸原健斗 ライトへタイムリー



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