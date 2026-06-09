”代打の切り札”が帰還…阪神・糸原健斗が1軍登録　ファーム打率.306と好調…


　


阪神タイガース　最新情報

　9日のプロ野球公示で、阪神タイガースは糸原健斗選手を一軍登録した。
 
　糸原選手は2016年ドラフト5位でJX-ENEOSから阪神に入団したプロ10年目のベテラン野手。
 
　2018年には143試合に出場し打率.286をマークするなど、存在感を発揮。
 
　近年は代打の切り札として起用されていたが、昨季は自己最小となる61試合の出場にとどまった。
 

　

 
　今季は開幕一軍入りを果たすも、代打起用で4打席無安打に終わり、4月6日に出場選手登録を抹消されていた。
 
　ファームでは30試合に出場し打率.306、OPS.810と好成績をマーク。状態を上げ昇格の機会をうかがっていた。
 
　33歳のベテラン内野手は、現在セ・リーグ首位も交流戦では4勝6敗と波に乗り切れていない阪神の起爆剤になれるだろうか。










　


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DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

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