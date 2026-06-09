日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった椋木蓮（オリックス）が118,897で1位に返り咲き。甲斐野央（西武）が118,304票で2位、鈴木昭汰（ロッテ）が117,706で3位となった。

パ・リーグ捕手部門では海野隆司（ソフトバンク）がチームメイトの山本祐大（ソフトバンク）を抜いて3位に、パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて3位に浮上した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

131,654 山野太一（ヤクルト）

127,045 高橋遥人（阪神）

61,527 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

214,049 大勢（巨人）

126,058 星知弥（ヤクルト）

45,553 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

256,566 キハダ（ヤクルト）

110,716 岩崎優（阪神）

85,688 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

143,429 古賀優大（ヤクルト）

133,217 坂本誠志郎（阪神）

100,507 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

273,173 大山悠輔（阪神）

119,346 オスナ（ヤクルト）

98,455 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

219,595 中野拓夢（阪神）

126,998 牧秀悟（DeNA）

85,559 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

323,918 佐藤輝明（阪神）

124,352 武岡龍世（ヤクルト）

67,973 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

194,107 長岡秀樹（ヤクルト）

172,812 村松開人（中日）

114,266 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

353,593 森下翔太（阪神）

177,667 細川成也（中日）

169,415 度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

112,893 伊藤大海（日本ハム）

91,704 平良海馬（西武）

63,022 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

118,897 椋木蓮（オリックス）

118,304 甲斐野央（西武）

117,006 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

172,792 マチャド（オリックス）

119,284 横山陸人（ロッテ）

105,305 岩城颯空（西武）

＜捕手＞

173,101 田宮裕涼（日本ハム）

117,651 若月健矢（オリックス）

92,761 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

218,799 清宮幸太郎（日本ハム）

190,723 ネビン（西武）

116,444 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

166,470 太田椋（オリックス）

153,693 小川龍成（ロッテ）

129,172 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

264,048 栗原陵矢（ソフトバンク）

128,991 郡司裕也（日本ハム）

97,564 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

119,633 水野達稀（日本ハム）

113,638 友杉篤輝（ロッテ）

112,207 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

266,756 万波中正（日本ハム）

211,440 西川史礁（ロッテ）

208,881 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

235,430 レイエス（日本ハム）

168,508 柳田悠岐（ソフトバンク）

91,642 ポランコ（ロッテ）