







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの林安可は9日、ファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦に「6番・左翼」で先発出場。4回の第2打席で、2点本塁打を放った。











西武が1－0とリードして迎えた4回表の攻撃。西武は1死から5番・蛭間拓哉が二安打で出塁。1死一塁で、林安可の第2打席が回ってきた。



2球で追い込まれた後の3球目、巨人先発・又木鉄平が投じたスライダーを豪快に振りぬいた。



打球は風を切り裂くようなライナーでスタンド上段へ一直線。林安可の二軍で今季1号となる2点本塁打で、西武が3－0とリードを広げた。



西武は先発の與座海人が6回1失点と好投。その後も3人の投手が巨人打線を封じ込め、3－1で西武が巨人を破った。



台湾リーグ7年間で、通算112本塁打をマークした実績を引っ提げて来日した林安可。捉えた時のインパクトは流石のものであることをこの試合で見せつけた。



今季は一軍で38試合に出場し、打率.200、2本塁打、10打点。この一発をきっかけに状態を上げ、再び一軍の舞台で存在感を示したいところだ。

























【動画】驚愕の一打！林安可のファーム1号がこちら

DAZNベースボールのXより













1軍復帰へ！



林安可 スライダーをとらえ、

ライナーでスタンドに放り込む！



⚾巨人×西武（ファーム）

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【了】