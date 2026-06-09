







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの田中瑛斗が8日、自身のインスタグラムを更新。巨人投手陣が集う「投手会」が開かれたことをファンに共有した。











投稿には「将大さんご馳走様でした！明日からも頑張ります！！」と記され、主催の田中将大、剛腕リリーフの大勢、守護神ライデル・マルティネスら巨人の主要投手陣が一堂に会した様子を伝えている。



巨人は9日（火）から、楽天モバイル最強パーク宮城での東北楽天ゴールデンイーグルス3連戦。間を置かずに12日（金）からはベルーナドームで埼玉西武ライオンズ3連戦に臨み、2026セ・パ交流戦を戦い終える。



交流戦における現在の巨人の戦績は、7勝3敗2分けの4位。12年ぶり3度目の交流戦優勝へ向け、投手陣の活躍は必要不可欠だ。



英気を養った巨人投手陣の活躍に期待がかかる。























【投稿】すごいメンバー…田中瑛斗が公開した“巨人投手会”の様子がこちら



田中瑛斗(@eitofs93)のInstagramより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】