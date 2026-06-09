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ロサンゼルス・ドジャースは今季、オフシーズンからデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂が取り沙汰されている。さらにタイガースが不調なシーズンを過ごしていることからも、スクバル獲得の声が強まっている。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



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スクバルはチーム保有期間の最終年にあり、シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる見込みだ。さらに、タイガースが先発投手として記録的な契約になる可能性のあるスクバルとの契約延長に必要な資金力を持っていないとも考えられている。











それにもかかわらず、タイガースはスクバルの放出は現時点で検討していないようだ。むしろ、地区首位のタンパベイ・レイズとシアトル・マリナーズを相手に4連勝したこともあり、奇跡的な巻き返しを期待してスクバルを保持する判断を下す可能性もある。



一方でデーブ・ロバーツ監督は、ドジャースには大型トレードを成立させるために必要なプロスペクトがいると認めた。ドジャースはこれまでスクバル獲得の筆頭候補だと見られており、今後の動向に注目が集まる。



大谷翔平選手らを擁するドジャースの先発投手陣の状況について、モレノ氏は「彼らにはスクバルを必要とする差し迫った事情はない。しかし、ドジャースはブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を欠いており、スクバルが健康であれば、先発ローテーションの強化に間違いなく貢献するだろう」と言及した。





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