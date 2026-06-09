







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。全てはタイガースがどう動くか次第だが、現段階では放出に応じる可能性は低いようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今季は5月に左肘遊離体の除去手術を受けたが、日本時間6月8日にマイナーで実戦復帰を果たしている。











同メディアは「タイガースは今季も予想外の苦戦と、スクーバルに対する球界全体の高い関心により、トレード期限の話題の中心にいると見られている。複数の報道によれば、先発投手としては史上最高額級になり得る契約をスクーバルと結ぶだけの資金力はないと考えているという」と言及。



続けて、「不透明な状況にもかかわらず、USAトゥデイのボブ・ナイテンゲール記者によると、タイガースは興味を示している各球団に対し、『現時点ではトレードは検討していない』と伝えていると報じられている」としつつ、「タイガースは低迷しているものの、現時点ではスクーバルはトレード不可だと各球団に伝えている。さらに、地区首位のタンパベイ・レイズとシアトル・マリナーズを相手に4連勝したことで、奇跡的な巻き返しに望みをつなぎ、彼をシーズン終了まで保持する決断を下す可能性さえある」という同記者の見解を伝えている。



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