オランダ代表を指揮するロナルド・クーマン監督は、FIFAワールドカップ2026に向けて決定力の改善を求めている。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えている。

オランダは8日、ニューヨークの地で行われた国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦。後半終盤にフース・ティルの一発退場に土壇場で同点ゴールを奪われる展開となったが、後半ラストプレーとなったコーディ・ガクポのこの試合2つ目となったPKによるゴールで2－1の勝利を収めた。

同試合後、オランダ公共放送『NOS』のインタビューに応じた指揮官は「2試合連続でPKによる得点しか挙げられなかったことは、少々頭を悩ませている」と無得点に終わったアルジェリア代表とのテストマッチ（0－1●）に続く攻撃面の問題を認めている。

「前半だけでも2、3回決定機があった。チャンスは作ったものの、得点に結びつかなかった。ここ2試合を振り返ると、フィールドゴール（流れの中）で3、4点決めるべきだった。しかし、日曜日の試合（14日の日本代表戦）ではそれが実現することを願おう」

ただ、決め切る部分を除いてチャンス自体を作れていることに対してはポジティブな側面を感じており、「ゴール前での決定力を高める必要があるとしか言えません。良い点はチャンスを作っていることだ。そうでなければ本当に頭を悩ませることになるが、今のところはそうではない」と必要以上にネガティブになる必要はないとしている。

一方、ティルのハンドが決定機阻止との判定でレッドカードを掲示されるなど、この試合におけるいくつかの微妙な判定に対しては苛立ちを募らせた。

「（クリサント・）サマーフィルが蹴られた場面は明らかにペナルティなのに、腕にボールが当たっただけでレッドカードを出すなんて…。本大会では審判のレベルがこれくらいでないことを願うよ」

また、この試合で相手との接触プレーで右の腰付近を痛めて交代した守護神のバルト・フェルブルッヘンの状態と、ユリエン・ティンバーの負傷離脱で追加招集したルチャレル・ヘールトライダにも言及。

前者に関しては「様子を見るしかない。彼は腰を打撲したので、その回復具合を見守る必要がある。今のところこれ以上は何も言えない」と明言を避けたが、後者に関しては「ルチャレル（・ヘールトライダ）とは連絡を取り合っていた。彼はユリエン・ティンバーの状況を知っており、（休暇には行かず）オランダにいた。ここ数日は練習に参加していないが、明日午後にはカンザスに到着する予定だ」と詳細を説明している。

守護神の状態やパフォーマンス面で不安を残す形で最後のテストマッチを終えたオランダは、14日に行われるワールドカップ初戦で日本代表と対戦する。

【ゴール動画】ガクポのPK2発にセルゲーエフの一撃



