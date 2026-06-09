株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める日本代表MF久保建英とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する新CM「Just Watching？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇を9日夜から放送すると発表した。

久保は、「あまりテレビCMに出演することがないので、どんな出来上がりになるかすごいワクワクしています」とコメント。ゲーム内では選手に特殊スキルが付くが、どんなスキルが付いてほしいかの問いには、「サッカーゲームだったり、対戦式のゲームだと、あまり言い方は悪いかもしれないですけど、煽り合いとかもあるので、魅せるドリブルとかもゲーム内では、試合ではあまり使わないですけど、あった方がいいかなみたいな感じですかね」と、少し“らしさ”も垣間見える、ゲームとしての楽しみ方も忘れていない回答を残している。

現在はFIFAワールドカップ2026に向けて、日本代表として活動している久保。前回大会からの成長については「スピード」を挙げ、「この4年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として4年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があるので」と注目してほしいポイントとして挙げている。

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