日清シスコは、ココナッツサブレの発売61周年を記念した「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を6月22日から実施する。本キャンペーンは、対象商品を購入した人の中から抽選で320名にオリジナル折りたたみテーブルが当たるキャンペーンだという。

パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン

ココナッツサブレ61周年記念! 人気作品パペットスンスンとのコラボキャンペーンが始動

ココナッツサブレは、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐサクサクッ、あきないおいしさで親しまれているロングセラーブランドである。今回、発売61周年を記念して、パペットの国〈トゥーホック〉に住む6才のスンスンと仲間たちの日常を描いた、若年層やファミリー世帯を中心に人気の作品パペットスンスンとのコラボレーションが実現した。

キャンペーンでは、対象商品を購入して応募した人の中から抽選で320(サブレ)名に、スンスン、ノンノン、ゾンゾンがココナッツサブレの後ろからひょっこりと顔を出す様子を描いたオリジナル折りたたみテーブル(使用時サイズ: (約)縦390mm×横590mm×高さ350mm)がプレゼントされるという。

オリジナル折りたたみテーブル

メロンパン味をはじめとする対象商品6品を食べて応募!6月22日からレシート申請がスタート

キャンペーンの対象商品は、6月22日に一部のコンビニエンスストアで先行発売され、6月29日から全国のスーパーマーケットなどでも販売される「ココナッツサブレ メロンパン味」、定番の「ココナッツサブレ」、「ココナッツサブレ トリプルナッツ」、「ココナッツサブレ 発酵バター」、「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」、「ココナッツサブレ アップルパイ味」の全6品である。パッケージにキャンペーンの告知がない商品でも応募可能であり、先行発売品以外のキャンペーン限定パッケージ商品は6月下旬から全国で順次発売される予定である。

キャンペーンの対象商品

応募期間は6月22日0:00から9月28日23:59まで。キャンペーンサイトの応募画面で必要事項を入力し、対象商品を購入したレシートまたは領収書の写真をアップロードすることで、対象商品1個を1口として何口でも応募できるという。オンラインストア等で領収書が発行されない場合は、納品書や購入完了画面のスクリーンショットでも代用可能。同一レシートでの重複応募は無効となり、クレジットカード利用時はカード情報を隠して撮影する必要がある。はがきや封書での応募は受け付けていない。日本国内在住者が対象で、当選発表は賞品の発送をもって代えられるとのことだ。