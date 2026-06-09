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OUT
9番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 2アウト
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阪0-6ソ
7番 野村 勇 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-6 ソ
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OUT
6番 廣瀨 隆太 セカンドゴロ 1アウト
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投手交代：ピッチャー 才木 浩人 に代わって 10番 椎葉 剛
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OUT
6番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 牧原 大成 センターフライ 3アウト
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OUT
阪0-5ソ
4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-5 ソ
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 ピッチャーゴロ 1アウト
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3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト
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1番 立石 正広 サードゴロ 1アウト
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9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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8番 海野 隆司 ショートフライ 2アウト
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OUT
阪0-3ソ
7番 野村 勇 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-3 ソ
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OUT
6番 廣瀨 隆太 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 熊谷 敬宥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 梅野 隆太郎 サードライナー 2アウト
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OUT
7番 前川 右京 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 髙寺 望夢 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 牧原 大成 ライトフライ 3アウト
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OUT
阪0-2ソ
4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-2 ソ
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OUT
3番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 立石 正広 ライトヒット ランナー：1塁
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