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2026.06.09 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 0 0 2 0
ソフトバンク 2 1 2 1 6 7 0
  • OUT

    9番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    阪0-6ソ

    7番 野村 勇 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-6 ソ

  • OUT

    6番 廣瀨 隆太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 才木 浩人 に代わって 10番 椎葉 剛

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 牧原 大成 センターフライ 3アウト

  • OUT

    阪0-5ソ

    4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-5 ソ

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 立石 正広 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    阪0-3ソ

    7番 野村 勇 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-3 ソ

  • OUT

    6番 廣瀨 隆太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 熊谷 敬宥 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 梅野 隆太郎 サードライナー 2アウト

  • OUT

    7番 前川 右京 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 牧原 大成 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    阪0-2ソ

    4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 阪 0-2 ソ

  • OUT

    3番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 立石 正広 ライトヒット ランナー：1塁

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