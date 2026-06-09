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2026.06.09 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 3 0 3 5 0
楽天 0 0 0 0 1 0
  • OUT

    荘司 康誠 がワイルドピッチ

  • OUT

    7番 吉川 尚輝 振り逃げ

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 平良 竜哉 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    巨3-0楽

    4番 Ｂ・ダルベック レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 楽

  • OUT

    3番 岸田 行倫 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 中島 大輔 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 平良 竜哉 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 松本 剛 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

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