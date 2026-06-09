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OUT
荘司 康誠 がワイルドピッチ
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7番 吉川 尚輝 振り逃げ
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6番 Ｔ・キャベッジ サードゴロ 1アウト
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3番 平良 竜哉 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト
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1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト
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5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
巨3-0楽
4番 Ｂ・ダルベック レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 楽
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OUT
3番 岸田 行倫 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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9番 中島 大輔 ファーストファウルフライ 3アウト
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8番 太田 光 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、2塁
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7番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、3塁
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6番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 1アウト
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5番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
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8番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト
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7番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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6番 Ｔ・キャベッジ ショートゴロ 1アウト
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5番 大城 卓三 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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4番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト
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3番 平良 竜哉 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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1番 佐藤 直樹 フォアボール ランナー：1塁
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4番 Ｂ・ダルベック セカンドダブルプレイ 3アウト
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3番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1、3塁
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2番 松本 剛 レフトフライ 1アウト
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1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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