「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
7番 田宮 裕涼 ショートフライ 2アウト
-
OUT
Ｄ0-1日
6番 郡司 裕也 センターツーベースヒット 日本ハム得点！ Ｄ 0-1 日 ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 万波 中正 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 牧 秀悟 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 松尾 汐恩 センターフライ 1アウト
-
OUT
2番 水野 達稀 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 五十幡 亮汰 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 大塚 瑠晏 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 田宮 裕涼 センターフライ 1アウト
-
OUT
8番 京田 陽太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
7番 勝又 温史 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
6番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 1アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 郡司 裕也 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
5番 万波 中正 見逃し三振 2アウト
-
OUT
4番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 水谷 瞬 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.