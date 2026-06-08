「短く言えばイエス」千賀滉大、メッツが放出も辞さず！？　0勝4敗・防御…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手を巡り、同球団が放出も辞さない姿勢を見せていると、米メディア『SNY』が報じた。

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同メディアのMLB番記者であるチェルシー・ジェーンズ記者は、ファンから寄せられた「メッツは近く千賀と袂を分かつ可能性があるのか？」という質問に対し、「短く言えばイエス」と回答している。











千賀は2023年に5年総額7500万ドル（約120億円）でメッツと契約し、1年目にはオールスターにも選出された経験がある。



しかし、今季はここまで0勝4敗、防御率9.00（20回）と精彩を欠き、腰椎の炎症の影響で4月26日を最後にメジャーのマウンドから遠ざかっている。



とはいえ、いま千賀を放出すれば、今季残りの1400万ドル（約22億4000万円）と来季の1400万ドルを負担しなければならず、決して安い決断ではない。



ジェーンズ記者は「金銭的には負担できるが、感情的には抱えきれないかもしれない」と語り、球団の我慢が限界に近づいていると指摘した。



メジャー移籍時には新人離れした投球で先発の柱と期待された右腕が、いまや戦力構想から外れかねない瀬戸際に立たされている。



千賀がこの窮地を自らの投球で覆せるかどうかに、メッツの最終的な決断はかかっている。



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