「選ばれても驚かない」村上宗隆、離脱中でもオールスター先発か！？　万…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、右ハムストリングの故障で離脱している最中にもかかわらず、オールスター戦の有力候補に挙げられていると、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じた。

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同紙によると、村上はメジャー初年度ながら離脱前までに20本塁打を放っており、その数字は1週間以上欠場している現在もア・リーグ2位につけている。右ハムストリングの肉離れからの復帰はオールスター前後になる見込みだが、圧倒的な本塁打量産の実績から、オールスター戦の有力候補と目されている。











米メディア『ブリーチャー・レポート』のオールスター予想（6月版）でも、村上と肋骨を痛めているアーロン・ジャッジ外野手について「ファン投票で先発に選ばれても驚きはない。



ただし、両者とも当日は出場を辞退する可能性が高い」との見方が示された。



さらに同紙は、ホワイトソックスから複数の選手がオールスターに選ばれる可能性にも言及している。



三塁手のミゲル・バルガスはメジャーの三塁手で最多となる15本塁打を放ち、打率.242、出塁率.370、長打率.489をマーク。



遊撃手のコルソン・モンゴメリーも同ポジション最多の16本塁打を記録している。



投手陣でも、デービス・マーティンが防御率2.61（ア・リーグ4位）、8勝（同2位）と存在感を放っている。



同紙は、仮に複数の選手が選出されれば、2022年のティム・アンダーソンとリアム・ヘンドリクス以来になると伝えている。



2024年にMLBワースト記録の121敗を喫した同球団にとっては、まさに隔世の感のある躍進だ。



その立役者である村上が、たとえ出場が叶わずとも球宴の舞台に名を連ねる日は、そう遠くないのかもしれない。



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