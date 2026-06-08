「白旗ではなく黄旗」村上宗隆の衝撃が変えた売り手の常識！？　弱小球団…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手の活躍が、トレード期限を前にした球団の立ち位置を大きく変えつつあると、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じた。

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村上はメジャー初年度ながら20本塁打を放ち、その数はメジャー全体でもフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手の23本、ヒューストン・アストロズのヨルダン・アルバレス外野手の22本に次ぐ多さである。











再建途上のホワイトソックスにとって、2年総額3400万ドル（約54億4000万円）という格安契約の村上は、本来なら有望株と引き換えに売り出す“目玉商品”になり得る存在だった。



しかし、その想定は覆りつつある。



ホワイトソックスはア・リーグ中地区で首位クリーブランド・ガーディアンズを追い、ワイルドカードでも2番手をキープしている。



同紙は、村上の右ハムストリングの故障は惜しまれるものの、クリス・ゲッツGMはいま「白旗」ではなく慎重さを示す「黄旗」を掲げるべき局面だと評した。



1997年、ホワイトソックスは首位ガーディアンズにわずか3.5ゲーム差と迫っていたにもかかわらず、投手のウィルソン・アルバレス、ロベルト・ヘルナンデス、ダニー・ダーウィンをサンフランシスコ・ジャイアンツへ放出し、見返りとして6人の有望株を獲得した。



当時のジェリー・ラインズドルフ会長は早々に白旗を揚げ、逆転優勝を諦めるような姿勢を見せている。



結果的にこのトレードは後の若手中心路線へ繋がり、2000年の地区優勝の土台を築いた。



とはいえ、プレーオフ進出の可能性が残っているシーズン中に白旗を挙げたように見えたことは、球団のイメージとして非常に悪かったため、ゲッツGMは逆の立場を取る可能性がある。



ゲッツGMは「我々は2026年に集中している。



チームは本当に良い野球をしている。



地区でもワイルドカードでも自分たちの位置は分かっており、注視している。



このグループに本当に上積みできる機会があれば、我々は動くつもりだ」と語り、買い手としての姿勢をにじませる。



契約を拒んだ他球団を尻目に大化けした格安スラッガーは、いまや弱小球団を“買い手”へと押し上げる原動力となっている。



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