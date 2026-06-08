







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手が打撃不振に陥っている。大型契約には見合わないプレーが続いている中、我慢の起用を続けているデーブ・ロバーツ監督が改めて発破をかけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季までに通算147本塁打などをマークした実績を買われ、4年2億4000万ドルでドジャース入り。しかし、迎えた今季は日本時間8日終了時点で、62試合、打率.236、5本塁打、30打点といった数字にとどまっている。











同メディアは「多くの人が、タッカーのドジャース1年目は期待外れだったのではないかと疑問を抱いている。特に、一歩進んで二歩下がるような浮き沈みの激しいパフォーマンスが続いていることを考えればなおさらだ。ロバーツ監督は『がっかりしているとは言わない。どちらかといえば、彼自身のためにもチームのためにも、何かきっかけを掴んでほしいと願っている。もう元に戻ったなと思える日もあるが、その数日後には、また何かを探し求めているように見えることもある』と答えた」と言及。



続けて、「彼が苦戦しているにもかかわらず、ドジャースはこのところ勝利を重ね続けている。打線は調子を上げており、トレード期限が近づく中でも勢いよく得点を重ねている。しかし、いずれは彼の最高のパフォーマンスを必要とする時が来るだろう」と記している。





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