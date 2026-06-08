







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は今季、いまだ安定感を欠いている。大谷翔平選手に匹敵する大型契約で加入したスター外野手だが、ここまでの成績は期待の水準を大きく下回っている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が報じた。



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タッカーは7日（日本時間8日）時点で打率.236、本塁打5、打点30、OPS.716を記録。この数字はキャリア平均を大きく下回っており、空振り率や打席でのメカニック面の問題が影響している可能性がある。











また、指標面でも物足りなさが残る。タッカーは平均打球速度で42パーセンタイル、ハードヒット率で39パーセンタイルに位置しており、空振り率は55パーセンタイルとなっている。



デーブ・ロバーツ監督はここ数か月、タッカーの不振について話してきた。打席での数字が落ちている要因として移籍に伴う適応期間を挙げたこともあったが、最近ではその期間はもう終わっているべきだと明言し、これ以上の言い訳はないとの姿勢を示している。



さらなる活躍が期待されるタッカーについてロバーツ監督は「彼は懸命に努力している。調子が戻り、落ち着きを取り戻したように見える日もある。だが、数日後にはまた手探り状態に戻ってしまう。彼が何か確かなものを見つけられることをただ願うだけだ」と言及した。





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