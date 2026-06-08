













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ロサンゼルス・エンゼルスと戦い1-0で勝利した。この試合では先発・佐々木朗希投手が素晴らしい投球を見せたが、米メディア『ファンサイデッド』は、まだ完全復調には至っていないという見方を示している。



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同戦の佐々木は7回無失点、被安打2、四球2、10奪三振とエンゼルス打線を翻弄。打線の援護がなかったため勝利投手にはなれなかったものの、デーブ・ロバーツ監督は試合後に「これが我々が映像を見て、ぜひ獲得したいと思っていた選手だ」と絶賛している。











ただ、同メディアは同戦も含め、ここ数試合はあまり得点が取れていないチームとの対戦が多いと指摘。「もちろん、佐々木自身の責任ではない。しかし、エンゼルスやサンフランシスコ・ジャイアンツのようなチーム相手の好投だけで、人々は本当に納得するのだろうか。弱いチーム相手には好投しながら、強豪チーム相手になると苦戦する若手先発を、これまで何度見てきただろうか」と疑問を呈した。



続けて、「佐々木の次の数試合の先発予定は、ピッツバーグ・パイレーツとタンパベイ・レイズが有力視されている。どちらも、これまで佐々木が対戦してきたチームの多くと比べて、はるかに強力な打線を擁している。これらの試合こそが、彼の実力を測るうえでより重要な試金石となるだろう」と、真価が試されるのは次戦以降ではと主張している。



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