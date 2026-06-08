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ロサンゼルス・ドジャースは、ロサンゼルス・エンゼルス戦を前にラインナップの変更を迫られた。ウィル・スミス捕手が首の張りにより土曜日の試合前に先発を外れ、さらに日曜日のシリーズ最終戦でもラインナップから外れることになった。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。



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当初、スミスの首の問題は長引くものではないと見られていた。デーブ・ロバーツ監督は土曜日、メディアに対し、スミスの症状は突然出たもので、現時点では球団にとって長期的な懸念とは考えられていないと説明している。











原因についてロバーツ監督は「寝方が悪かったのか、枕が悪かったのか。分からない」と述べており、深刻な故障というよりは、突発的なコンディション不良として受け止められているようだ。



しかし、その寝違えによる影響は2日連続で残ってしまった。日曜日のエンゼルスとの最終戦でも、ドジャースの捕手には再びダルトン・ラッシング捕手が入ることになり、スミスは試合を欠場している。



心配されるスミスの状態についてウェブ氏は「現時点では、彼の怪我に対する懸念が高まっているのか、それともロバーツ監督がピッツバーグでの連戦に100％の状態で臨めるよう3日間の休養を与えたのかは定かではない」と言及した。





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