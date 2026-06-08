直近4試合で12本塁打を浴びるなど、苦しい投球が続いているカブスの今永昇太。防御率もメジャー移籍後ではワーストの数字となっており、厳しい視線が向けられている。しかし、その成績だけで今永の投球を評価するのは早計かもしれない。実際、打球の質や奪三振、与四球などから算出される指標を見ると、投球内容自体は決して悪くないのだ。では、なぜ結果に結びついていないのか。今永の現状をデータから分析するとともに、復調へのカギとなる“原点回帰”の可能性を探っていく。（文・八木遊）

メジャー3年目を迎えたシカゴ・カブスの今永昇太がスランプに陥っている。

2024年のメジャー1年目には15勝3敗、防御率2.91をマーク。昨季は春先の肉離れの影響もあり成績を落としたものの、9勝8敗、防御率3.73と一定の数字を残した。

そして迎えた今季はここまで（日本時間6月8日時点）13試合に登板し、4勝6敗、防御率4.74。防御率は昨季の3.73から4.74へと、1点以上も悪化している。特に直近4試合では21回2/3を投げて12本塁打を浴びるなど苦戦が続いている。

ただ、今永の“一発病”は今になって始まったわけではない。1年目は29試合に登板して27本塁打を浴びており、2年目も25試合で31本塁打と被弾は少なくなかった。

それでも好成績を残せた理由は、ピンチで粘り強さを発揮していたから。1年目からの得点圏被打率を並べると、.204→.254→.294と推移している。この数字の悪化が、防御率上昇の一因になっている可能性は高い。

そして重要なのが、今永の今季の投球内容自体はそれほど悪いわけではないということだ。それは「真の防御率」とも呼ばれるeERAを見ても明らかである。

eERAは、投手が制御可能な与四球、被本塁打、奪三振のほか、打球の質などの要素に基づいて予測防御率を算出する指標のこと。つまり、結果よりも投球内容を重視して算出された指標といえる。

今永の今季のeERAは3.86。これは今季7勝2敗の好成績を残しているロサンゼルス・ドジャースのジャスティン・ロブレスキと同じ数字だ。eERAだけを見れば、両者の投球内容は同程度の評価を受けている。

実際、今永の真骨頂でもあるフォーシームはその威力を失っていない。

今永のフォーシームの平均球速を見ると、1年目に91.7マイル（約147.5キロ）を記録。それが昨季は90.8マイル（約146.1キロ）に低下していたが、今季は91.8マイル（約147.7キロ）まで持ち直している。

重要なスピン量（回転数）も1年目から順に、2442→2482→2509と上がっており、打者には浮き上がるように見えるフォーシームは健在だ。

ただし、良くなっているはずのフォーシームの投球割合が51.9％→48.7％→41.3％へと低下。今永の真骨頂を生かし切れていないのが実情である。

球速や回転数を見る限り、フォーシームの質は依然として高い。最大の武器を改めて軸に据えることが、復調への近道となるかもしれない。

苦しい投球が続き、厳しい視線も向けられる中、次回は敵地でのロッキーズ戦を予定。打者天国のクアーズフィールドでどんな投球を見せてくれるか。低迷するチームを相手に復調の足がかりをつかみたいところだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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