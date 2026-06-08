







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、投手最高のタイトルであるサイヤング賞獲得を目指している。有力なライバルたちと現在地を比較するような報道も多数出ているが、デーブ・ロバーツ監督はまだ気にするような段階ではないという考えのようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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大谷は日本時間8日終了時点で10登板、61イニング、6勝2敗、防御率0.74といった好成績をマーク。現段階ではフィラデルフィア・フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（13登板、86.1イニング、7勝2敗、防御率1.46）や、ミルウォーキー・ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（13登板、78イニング、7勝2敗、防御率1.50）に次ぐ位置とされている。











同メディアは「ロバーツ監督はサイヤング賞の獲得を念頭に置いて大谷を起用するにはまだ早すぎると考えている」としつつ、「私はチームにとって何が最善かを考えて、それに応じて試合をマネジメントしなければならない。そして、あの3人に関して言えば、6月に優勝が決まるわけじゃない。まだ先は長いし、残っている野球はたくさんあるからね」という同監督の見解を紹介。



続けて、「もし大谷が今後もマウンドで結果を出し続け、その一方で他2人の成績が落ち込むようなことがあれば、ドジャースには大谷本人からもファンからも大きなプレッシャーがかかるだろう」と記している。





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