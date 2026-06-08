ソフトバンク・徐若熙が今季3度目の抹消、前日6回2失点の力投も勝ち星つか…

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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
8日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは徐若熙投手を一軍登録から抹消した。
7日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に先発し、6回6安打2失点と試合を作った。
6回には宮崎敏郎選手の打球が左足太もも付近に直撃するアクシデントに見舞われながらも1死一、三塁のピンチを切り抜け、6回まで投げきった。
今季は6試合に先発し2勝3敗・防御率4.99。試合を作れている一方、被打率.306と長打を浴びる場面も目立つ。
徐投手は台湾・平鎮高を経て台湾リーグでプレーし、今季ソフトバンクに入団した来日1年目の25歳。
最速157キロの速球を軸に、チェンジアップ・スライダー・カーブを操る本格派右腕だ。
台湾リーグでは通算64試合に登板し、昨季は防御率2.05を記録した実力者。
左足への打球直撃という状況での抹消となったが、コンディションを整えて再び一軍のマウンドに戻れるか注目される。
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