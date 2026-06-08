







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



8日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは鈴木叶捕手を一軍登録から抹消した。



鈴木は、2023年ドラフト4位で常葉大菊川高から入団。抜群の打撃センスが光る捕手として、高卒プロ1年目から一軍で2試合に出場した。



高卒3年目の今季は、ここまで既に23試合に出場。5月4日に東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「3番・捕手」としてスタメン出場すると、3回に戸郷翔征からプロ初本塁打となる3ランを放った。



古賀優大捕手に次ぐ2番手捕手として存在感を示し、今季に大きな飛躍を果たしている。



一方、前日7日に行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「7番・捕手」として出場したが、打撃では3打数無安打。今季、一軍では23試合の出場で打率.198、1本塁打、10打点の成績を残している。



高卒3年目にして、初めてレギュラー格として経験する一軍の舞台。攻守両面で課題と向き合いながら、さらなる成長を遂げたいところだ。





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