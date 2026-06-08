







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの上茶谷大河は7日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦の延長10回に登板。自身の牽制や好守でピンチを切り抜けるなど、中継ぎ投手としての総合力の高さをみせた。











9回裏をダーウィンゾン・ヘルナンデスが三者凡退に抑えると、延長10回裏のマウンドには上茶谷大河が上がった。



先頭の松尾汐恩を左飛に打ち取ったものの、続く代打クーパー・ヒュンメルに7球目のストレートを右中間へ運ばれ、安打を許す。



ヒュンメルの代走・三森大貴を一塁に置き、1死一塁。打席に蝦名達夫を迎えた場面で、上茶谷が素早く一塁へ牽制を送った。



判定はセーフだったが、ソフトバンク・小久保裕紀監督がリクエストを要求。リプレー検証の結果、判定はアウトへと覆った。スタンドからは歓声とどよめきが沸き起こる。



2死走者なしとなり、続く蝦名は2球目のカットボールを鋭く打ち返したが、打球は投手正面へ。上茶谷が反応良く捕球し、この回を無失点で切り抜けた。



牽制、フィールディングと投手としての総合力を発揮した上茶谷。DeNAに傾きかけていた流れを断ち切る好投となった。



試合は延長12回表にマウンドに上がった山﨑康晃からソフトバンクが2点を奪い、そのまま4－2で勝利。2連勝で今カードの勝ち越しを決め、6月に入って5勝1敗と勢いは止まらない。























【動画】危なかった…上茶谷、頭部付近のライナーをキャッチ！

DAZNベースボールのXより













“神茶谷”



巧みな牽制刺のあとはこの神反応！

上茶谷大河が納得の“ドヤ顔”でベンチへ



⚾️DeNA×ソフトバンク

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【了】