







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手のトレード噂が囁かれている。交換要員としては、若手先発の一人であるジャスティン・ロブレスキ投手も有力視されているが、ファンはこうした展開を望んではいないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のロブレスキは日本時間8日終了時点で11登板、7勝2敗、防御率2.62といった数字をマーク。ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手らが不在の先発ローテを力強く支えている。











同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏は今週、スクーバルのトレード先としてドジャースを『最も望ましい選択肢』の第1位に挙げた。元GMでもある彼は、タイガースが見返りとしてドジャースの有望な外野手プロスペクトの一人に加え、メジャーで投げている先発の一人を要求する可能性があると予想した。具体的には、ロブレスキやエメ・シーハン投手の名前を挙げている」と言及。



続けて、「言うまでもなく、ドジャースファンは今季途中にロブレスキを失うという考えを嫌っている。将来的にエース級投手へ成長する可能性を秘めた彼を、この段階で手放すことは非常に辛い決断となるだろう。もしデトロイトへ移籍すればさらに才能を開花させ、今後何年にもわたってアメリカンリーグの打者たちを圧倒する存在になる可能性が高い」と記している。



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