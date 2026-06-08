ソフトバンク・谷川原健太がスーパーキャッチ　フェンスに激突もボール離…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの谷川原健太は7日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦の8回から右翼手として途中出場。9回の守備で、スーパープレーを披露した。











2－2の同点で迎えた9回裏。守るソフトバンクのマウンドには、この回からダーウィンゾン・ヘルナンデスが上がる。



2死を奪い、打席にはこの日1安打を放っている7番の石上泰輝。3球連続ファウルで粘られた後の8球目、スライダーがやや内に入ったところを石上が振りぬいた。



痛烈な打球が右翼方向へ伸びるが、これを右翼の谷川原が落下地点を見計らってジャンピングキャッチ。最後は右翼フェンスに激突しながらもボールは落とさず、長打性の打球をアウトにした。



谷川原のスーパーキャッチで三者凡退で切り抜けたソフトバンクは、延長12回に2点を勝ち越して4ー2で勝利。交流戦成績を10勝2敗とし、首位を走っている。























【動画】フェンスを恐れず、谷川原健太がファインプレー！

DAZNベースボールのXより













フェンスも怖がらない



本職ではないライトで魅せた

谷川原健太がファインプレー！



⚾️DeNA×ソフトバンク

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【了】