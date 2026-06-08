今年１月に千葉県松戸市で産声をあげた学童野球チーム「オール松戸スターズ」。ヤキュイクでも以前に取材した「小金原ビクトリー」で長らく監督を務めていた高橋悠太監督が新たに立ちあげたチームになる。活動は基本的に土・日の９時〜16時で月謝は2000円。結成半年ながら22人の子どもが集まっている。少年野球人口が減っている時代にあって、子ども達が集まるチームはどんなチームなのだろうか？

＜大人からの一方通行にならないように＞

取材に訪れた日の午前中は近隣チームとの合同練習が行われていた。「せっかくの合同練習なんだから」と高橋雄太監督が促し、子ども達は別チームの子達とキャッチャボール。オール松戸スターズでは片膝を突いた状態で投げたり、投げ終わった後に前足の股関節に体重をのせるように投げたり、色んなバリエーションの投げ方を取り入れているが、この日初めて一緒に練習をするチームの子達には分からない。そこで「○○、説明して教えてあげてー」と高橋監督が高学年の男の子に指示。照れながら説明する男の子に「えー！ それで分かるー？」という監督からの冷やかしの声に、少し緊張していた両チームの子ども達の表情が一気に緩んだ。

練習は高学年と低学年に分かれて行われたが、前回取材した『エンジョイベースボール春日部』もそうだったように、このチームも低学年の子ども達がとても楽しそうだった。

プラボールを使った紅白戦では、良いプレーにはコーチ陣が「ナイス判断だ！」と大げさなくらいに褒める姿や、「この場面ではなんでタッチが必要になると思う？」「ランナーが１、２塁にいるよね？ ボールが飛んできたらどうする？」などと都度プレーを止めて子ども達に問いかける姿があった。一方通行でルールやセオリーを教えるのではなく、小さな子ども達に考えさせる。根気の要ることだが、「野球」の入口に立ったばかりの子達には大切なアプローチではないだろうか。

こうしたことは、チームとして意識して行っていることの一つだという。

「大人からの一方通行にならないように、子ども達が自分たちで考えて、指導者に質問ができるような雰囲気、環境を作っていこう。そういうことを常にコーチ陣で共有しています」（高橋監督）

＜少しのきっかけで子どもは大きく変わる＞

高学年チームの練習で印象的だったのがマシンの１箇所バッティング。子ども達が数球ずつ打って交代していくなかで、なかなかバットに当たらない子がいた。その子は恥ずかしさもあったのか、ようやくバットにかすってファウルチップを１球打つと「ありがとうございました」とバッターボックスを出ていこうとした。その様子を見ていた高橋監督はその子を呼び止め、その子の背後からバットを握って一緒にマシンのボールを打った。「タイミングが少し早い」と指摘を受けた男の子は、一緒にバットを振りながら少しずつバットに当たるようになった。

暫く他の練習を見学してから再び高学年チームの１箇所バッティングに戻ってみると、さっきの男の子が快打を連発していて驚いた。少し見られた恥ずかしげな様子はもうなく、どこか堂々と自信に溢れているようにさえ映った。

もしもあのとき、バットに当たらないまま打席を出ていたら「恥ずかしいから人前でバッティングはしたくない」という気持ちのまま、この子は練習を終えていたかもしれない。

「ボールをよく見ろ！」と口で言われても直ぐに修正できない子もいる。マンツーマンで教えてもらったことで、この子は「何か」を掴んだのかもしれない。少しのきっかけで子どもは大きく変わるものなのだと、改めて思い知らされた。

＜練習は土日、でも「チームよりも家庭優先」でOK＞

練習時間が週末の半日だけというチームも多くなっているなかで、オール松戸スターズは土日共に９時から16時までと練習時間はやや長い。それでもこのチームを選ぶ理由はどういう点にあるのだろうか？ 保護者のひとりはこんな声を聞かせてくれた。

「『チームよりも家庭を優先して良いですよ』と言われていますし、実際にそうしている家庭もたくさんあります。ですので、土日を丸々野球に取られるという感覚はありません。むしろ土日の朝〜夕方までやってくれているので、うちみたいに『もっとやりたい！』と思っている子にはありがたいです」

また、ある保護者は結成間もないこのチームを選んだ理由を次のように話してくれた。

「子どもが１人でも通える範囲のチームであること。あとはチームの雰囲気やコーチ陣の子どもへの接し方など、親としてはそういった点を重視してチームを探していました。いくつか体験にも行きましたが、指導者の子どもに対する態度や言動などが『ちょっとなぁ･･･』という感じでした。でもこのチームはスタッフの皆さんが子ども目線で接してくれて、子どもが野球をやりやすい環境を第一に考えてくれていることが体験にきて直ぐに分かましたし、子どもも直ぐに『ここでやりたい』と決めました」

「子どもが野球をやりやすい環境を第一に考える」ことは、この日の練習を見ていても十分に頷ける。「チームよりも家庭を優先して良い」という方針も含めて、子どもが集まらないチームにはぜひ参考にしてもらいたい。

後編では高橋監督のインタビューをお届けします。

（取材・写真：永松欣也）