







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの蝦名達夫は7日、横浜スタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・中堅」で先発出場。5回、中堅で好守を披露した。











DeNAが2－1とリードして迎えた5回表の守備。DeNA先発の尾形崇斗は危なげなく2死を奪うが、好調の1番・正木智也に左安打を許す。2死一塁で、迎える打者は2番の周東佑京。



1ボールからの2球目、153キロのストレートを周東が力強く打ち返した。打球は右中間方向へと飛んでいくが、中堅の蝦名が一直線に追いかけてランニングキャッチし、3アウトチェンジとなった。



抜けていれば一塁走者が還って同点にされたうえ、俊足の周東が三塁までをも陥れる可能性があった打球。大ピンチを救った蝦名のファインプレーに対し、尾形は万歳しながら全身で安堵。打った周東は苦笑いでヘルメットを叩いた。



味方の好守備によるアシストを受けた尾形はこの日、3回に三者連続三振を奪うなど5回7奪三振1失点の快投。古巣のソフトバンク相手に、先発としての実力をみせつけた。



しかし、DeNAは7回に2－2の同点に追いつかれ、試合は延長戦に突入。延長12回表、この回からマウンドに上がった山﨑康晃が2点失い、そのまま2－4でソフトバンクに敗れた。



DeNAは対ソフトバンク戦を1勝2敗の負け越しで終え、交流戦開幕後4カード連続の負け越しとなった。

























【動画】周東もこの表情…蝦名のファインプレーがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













何としてでも勝たせたい



今度は蝦名達夫がファインプレー！

尾形崇斗は5回7奪三振1失点

勝ち投手の権利を持って降板



⚾️DeNA×ソフトバンク

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【了】