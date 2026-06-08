ロッテ・西川史礁（撮影＝岩下雄太）

　日本野球機構（NPB）は8日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグ先発投手部門では山野太一（ヤクルト）、セ・リーグ捕手部門では古賀優大（ヤクルト）、パ・リーグ遊撃手部門で水野達稀（日本ハム）がトップに立った。

　ロッテ勢ではパ・リーグ中継ぎ投手・鈴木昭汰、パ・リーグ抑え投手・横山陸人、パ・リーグ外野手部門・西川史礁が3位から2位に遊撃手で友杉篤輝が4位から3位に上がった。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

122,047　山野太一（ヤクルト）

121,130　高橋遥人（阪神）

57,680　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

203,669　大勢（巨人）

116,711　星知弥（ヤクルト）

43,700　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

242,669　キハダ（ヤクルト）

103,531　岩崎優（阪神）

81,381　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

133,314　古賀優大（ヤクルト）

125,310　坂本誠志郎（阪神）

94,436　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

258,342　大山悠輔（阪神）

110,574　オスナ（ヤクルト）

93,568　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

208,386　中野拓夢（阪神）

119,969　牧秀悟（DeNA）

80,001　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

307,290　佐藤輝明（阪神）

115,639　武岡龍世（ヤクルト）

64,839　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

181,915　長岡秀樹（ヤクルト）

164,064　村松開人（中日）

107,182　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

335,610　森下翔太（阪神）

168,383　細川成也（中日）

161,393　度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

106,848　伊藤大海（日本ハム）

87,512　平良海馬（西武）

57,051　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

112,064　甲斐野央（西武）

108,774　鈴木昭汰（ロッテ）

108,289　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

159,795　マチャド（オリックス）

110,211　横山陸人（ロッテ）

101,130　岩城颯空（西武）

＜捕手＞

164,071　田宮裕涼（日本ハム）

106,600　若月健矢（オリックス）

85,147　山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

207,546　清宮幸太郎（日本ハム）

181,815　ネビン（西武）

107,988　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

153,220　太田椋（オリックス）

143,536　小川龍成（ロッテ）

117,498　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

242,703　栗原陵矢（ソフトバンク）

122,533　郡司裕也（日本ハム）

88,431　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

113,590　水野達稀（日本ハム）

106,718　村林一輝（楽天）

104,612　友杉篤輝（ロッテ）

＜外野手＞

250,989　万波中正（日本ハム）

198,248　西川史礁（ロッテ）

194,586　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

224,429　レイエス（日本ハム）

155,907　柳田悠岐（ソフトバンク）

84,531　ポランコ（ロッテ）