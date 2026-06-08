日本野球機構（NPB）は8日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ先発投手部門では山野太一（ヤクルト）、セ・リーグ捕手部門では古賀優大（ヤクルト）、パ・リーグ遊撃手部門で水野達稀（日本ハム）がトップに立った。
ロッテ勢ではパ・リーグ中継ぎ投手・鈴木昭汰、パ・リーグ抑え投手・横山陸人、パ・リーグ外野手部門・西川史礁が3位から2位に遊撃手で友杉篤輝が4位から3位に上がった。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
122,047 山野太一（ヤクルト）
121,130 高橋遥人（阪神）
57,680 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
203,669 大勢（巨人）
116,711 星知弥（ヤクルト）
43,700 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
242,669 キハダ（ヤクルト）
103,531 岩崎優（阪神）
81,381 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
133,314 古賀優大（ヤクルト）
125,310 坂本誠志郎（阪神）
94,436 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
258,342 大山悠輔（阪神）
110,574 オスナ（ヤクルト）
93,568 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
208,386 中野拓夢（阪神）
119,969 牧秀悟（DeNA）
80,001 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
307,290 佐藤輝明（阪神）
115,639 武岡龍世（ヤクルト）
64,839 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
181,915 長岡秀樹（ヤクルト）
164,064 村松開人（中日）
107,182 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
335,610 森下翔太（阪神）
168,383 細川成也（中日）
161,393 度会隆輝（DeNA）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
106,848 伊藤大海（日本ハム）
87,512 平良海馬（西武）
57,051 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
112,064 甲斐野央（西武）
108,774 鈴木昭汰（ロッテ）
108,289 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
159,795 マチャド（オリックス）
110,211 横山陸人（ロッテ）
101,130 岩城颯空（西武）
＜捕手＞
164,071 田宮裕涼（日本ハム）
106,600 若月健矢（オリックス）
85,147 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
207,546 清宮幸太郎（日本ハム）
181,815 ネビン（西武）
107,988 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
153,220 太田椋（オリックス）
143,536 小川龍成（ロッテ）
117,498 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
242,703 栗原陵矢（ソフトバンク）
122,533 郡司裕也（日本ハム）
88,431 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
113,590 水野達稀（日本ハム）
106,718 村林一輝（楽天）
104,612 友杉篤輝（ロッテ）
＜外野手＞
250,989 万波中正（日本ハム）
198,248 西川史礁（ロッテ）
194,586 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
224,429 レイエス（日本ハム）
155,907 柳田悠岐（ソフトバンク）
84,531 ポランコ（ロッテ）