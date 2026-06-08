







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は7日、横浜スタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・一塁」で先発出場。4回の守備でファインプレーを披露した。











DeNAが3回に2点を先取し、続く4回表の守備。DeNA先発の尾形崇斗が、この回先頭の正木智也に死球を与えるなど、1死一、二塁のピンチを作る。



ここで迎えるのは4番の栗原陵矢。カウント2－1からの4球目、尾形が投じた142キロのスプリットを栗原が強く引っ張って捉えた。



痛烈な打球が一塁方向に飛んだが、一塁の筒香がジャンピングキャッチで打球をむしり取る。あわや同点も考えられた長打コースへのライナーを、キャプテンが見事なファインプレーでアウトにした。



窮地を脱したかにみえた尾形だったが、ここから二者連続四球を与えて1点を失う。それでも5回を投げて7奪三振1失点と試合を作り、古巣に先発投手としての力をみせた。



試合は延長戦の末、DeNAが延長12回に2点を奪われて2－4で敗戦。DeNAは今カード1勝2敗の負け越し。交流戦開幕後4カード連続の負け越しとなった。

























【動画】キャプテンが跳んだ！筒香嘉智のファインプレーがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













好守連発



今度はキャプテンが跳んだ

筒香嘉智 ファインプレー！



⚾️DeNA×ソフトバンク

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【了】