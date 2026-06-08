横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は7日、横浜スタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・一塁」で先発出場。4回の守備でファインプレーを披露した。
DeNAが3回に2点を先取し、続く4回表の守備。DeNA先発の尾形崇斗が、この回先頭の正木智也に死球を与えるなど、1死一、二塁のピンチを作る。
ここで迎えるのは4番の栗原陵矢。カウント2－1からの4球目、尾形が投じた142キロのスプリットを栗原が強く引っ張って捉えた。
痛烈な打球が一塁方向に飛んだが、一塁の筒香がジャンピングキャッチで打球をむしり取る。あわや同点も考えられた長打コースへのライナーを、キャプテンが見事なファインプレーでアウトにした。
窮地を脱したかにみえた尾形だったが、ここから二者連続四球を与えて1点を失う。それでも5回を投げて7奪三振1失点と試合を作り、古巣に先発投手としての力をみせた。
試合は延長戦の末、DeNAが延長12回に2点を奪われて2－4で敗戦。DeNAは今カード1勝2敗の負け越し。交流戦開幕後4カード連続の負け越しとなった。
【動画】キャプテンが跳んだ！筒香嘉智のファインプレーがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
好守連発
今度はキャプテンが跳んだ
筒香嘉智 ファインプレー！
⚾️DeNA×ソフトバンク
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】