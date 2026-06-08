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読売ジャイアンツの松本剛選手は7日、本拠地・東京ドームで行われたセ・パ交流戦3回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・中堅」で先発出場。一時勝ち越しとなる適時打を放つなど、マルチ安打の活躍を魅せた。











7回、2死三塁の好機で迎えた第4打席。ロッテ3番手の中森俊介投手が投じた5球目のスイーパーを見事に捉えて、三遊間を真っ二つに破る左前適時打を放った。



3回にも無死一塁の場面で右前打を放ち好機を演出するなど、この日は2安打1打点の活躍。6月は12打数5安打と好調をキープしている。



試合は9回に守護神のライデル・マルティネス投手が安田尚憲選手に本塁打を浴び、同点とされ延長12回の引き分けに終わったが、松本選手の一打が試合の流れを引き寄せた。



今季は50試合の出場で打率.250の数字となっているが、6月はここまで月間打率.385と上昇気配。コンタクト能力に定評のある32歳が巨人の2番打者として存在感を発揮し続けている。























【実際のシーン】これが首位打者の技術！松本剛、一時勝ち越しの左前タイムリー



DAZNベースボールの公式Xより





本日マルチ安打



6月は12打数5安打と絶好調

松本剛 タイムリーヒット



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【了】