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北海道日本ハムファイターズの野村佑希は7日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・右翼」で先発出場。 3回の右翼守備で強肩を披露し、ライトゴロを完成させた。











日本ハムは初回に2点を先制し、迎えた3回裏の守備。この回のヤクルトの攻撃は「8番・投手」の奥川恭伸から始まった。



日本ハム先発・北山亘基はストレートを4球続け、カウント1－2となってからの5球目。カットボールがやや甘く浮いたところを、奥川が逆方向に鋭く弾き返す。



これに対し、あらかじめ前寄りにポジションをとっていた右翼の野村が、捕球するや否や一塁に低く矢のような送球を送る。一塁のフランミル・レイエスがワンバウンドをしっかりミットに収め、ライトゴロが成立した。



レイエスは捕球後に打者走者の奥川と重なる形となったが、奥川がうまく減速して正面衝突を回避。両者ハグを交わし、好プレーの余韻とともにファンの歓声を受けた。



奥川の強烈な当たりを“幻の安打”とした野村は、打撃面でも4打数2安打と活躍。2試合連続のマルチ安打となり、直近5試合で9安打を放つなど上り調子だ。



試合は日本ハムが7－1と完勝。今カード3連勝を飾り、連勝を4に伸ばしている。



























【動画】野村の好返球でライトゴロ完成！レイエス&奥川の抱擁シーンも

DAZNベースボールのXより











奥川恭伸×レイエス



ライトゴロからの抱擁

野村佑希が右翼で好守備



⚾️ヤクルト×日本ハム

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【了】