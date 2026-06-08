







広島東洋カープの林晃汰選手は7日、敵地・タマホーム スタジアム筑後で行われたファーム・リーグ西地区14回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・三塁」で先発出場。1点リードをさらに広げる第2号2ランホームランを放った。













4回、1死一塁で迎えた第2打席。ソフトバンク先発の上沢直之投手が投じた4球目の外角高めの直球を鋭く振り抜いて、逆方向となる左翼スタンドに放り込んだ。



この一撃でスコアは0-3。チームはその後も加点を重ね、最終スコアは7-1で快勝した。



林選手は5打数2安打1本塁打2打点。7回にも右前打を放ち、勝利に貢献した。



ファームでの今季成績は打率.325、OPS.831。プロ8年目の25歳が再昇格へ向けてアピールを続けている。





















【実際のシーン】逆方向へ放り込む…！林晃汰の第2号2ランホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













再昇格はあるか



逆方向へ放り込んだ

林晃汰 第2号2ランホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】