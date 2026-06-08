







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの石上泰輝は7日、横浜スタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「7番・遊撃」で先発出場。2回の遊撃守備で、好守を披露した。











両チーム無得点の2回表、DeNA先発の尾形崇斗はこの回先頭の4番・栗原陵矢を4球で見逃し三振に仕留める。外角に投じられた威力満点の158キロ直球に、本塁打・打点で現在リーグ二冠の栗原も反応できなかった。



続いて迎えるは5番の柳田悠岐。カウント1－2からの4球目、尾形の勝負球は一転してカーブ。捕手の構えよりやや内側にきたが、柳田の打球は詰まった当たりとなった。



打球は遊撃後方に飛んでいくが、これを石上が背走してジャンピングキャッチ。このファインプレーに尾形も拍手を送り、頼もしいチームメイトを称えた。



波に乗った尾形は続く3回に三者連続三振を奪うなど、古巣のソフトバンク相手に5回7奪三振1失点の快投。先発としての実力をみせつけた。



好守を見せた石上は、打撃でも4打数1安打で2試合連続安打を記録。このまま走攻守で進化を続け、遊撃レギュラーを掴みたいところだ。



試合は2－2の同点で延長戦に突入し、DeNAは延長12回に2点を奪われて2－4で敗戦。今カード1勝2敗の負け越しとなり、交流戦開幕後4カード連続の負け越しとなった。

























【動画】石上泰輝の“背走ジャンピングキャッチ”がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













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後方の打球にジャンプ一番！

石上泰輝 ファインプレー



⚾️DeNA×ソフトバンク

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【了】