【ファーム】広島・佐藤啓介、第2号ソロ！打率.382、OPS1.035の圧巻数字









広島東洋カープの佐藤啓介選手は7日、敵地・タマホーム スタジアム筑後で行われたファーム・リーグ西地区14回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・二塁」で先発出場。リードを5点に広げる貴重な第2号本塁打を放った。











7回、無死走者なしで迎えた第4打席。ソフトバンク2番手の張 峻ウェイ投手が投じた3球目のスライダーを泳ぎながらも捉えて、右翼スタンドに叩き込んだ。



その後も広島はさらに1点を追加し、最終スコアは7-1。佐藤選手が打線の火付け役として機能した試合となった。



4回の第2打席ではフェンス直撃の三塁打を放ち、岸本大希選手の犠飛による先制点を呼び込んだ。8回には右安打を放ち、猛打賞と存在感を示した。



ファームでの今季成績は20試合の出場で打率.382、2本塁打、OPS1.035と圧倒的な数字を誇り、一軍昇格への機運は高まるばかり。



2023年育成2位指名で静岡大から入団し、プロ3年目を迎える25歳は、着実に次のステージへの階段を上っている。





















【動画】泳ぎながらもポール際へ…！佐藤啓介の第2号ホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













うまく拾った



ポール際に放り込む

佐藤啓介 第2号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】